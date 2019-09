Reagiu ao assalto entrando em luta corporal

Compartilhar no Facebook

Na noite deste sábado (21/09), por volta das 22h15min, uma das guarnições da PM de Mafra, se deslocou até a Rua Pastor Jair Dietrich no bairro da Vila Ivete, para atender uma ocorrência de assalto a pedestre.

No local a vitima de 29 anos de idade, relatou que andava pela rua, momento que foi surpreendido por três elementos que se aproximaram e anunciaram o assalto.

A vítima do roubo entrou em luta corporal com os assaltantes, conseguindo fugir do local, sendo que nenhuns dos seus pertences foram levados.

O referido homem foi conduzido pela ambulância do Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA com lesões leves.

Como a vítima não soube repassar as características físicas dos assaltantes, foram realizadas rondas nas proximidades, porém não foram encontrados. Sendo assim foi lavrado o boletim de ocorrência e realizado o encaminhamento para a Polícia Civil de Mafra, para investigação do fato.