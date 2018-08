Residência em Itaiópolis foi destruída em incêndio

Neste domingo pela manhã os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, atenderam um incêndio, numa residência, próximo ao centro da cidade, que foi totalmente destruída pelas chamas.

Foi difícil os Bombeiros Voluntários controlar as chamas, devido à residencia ser antiga e no seu interior possuía materiais provindos de reciclagem. Com isso o fogo se alastrou rapidamente e quase nada os Bombeiros Voluntários, puderam fazer para controlar as chamas.

Apesar de todos os esforços dos Bombeiros Voluntários, trabalhando num domingo do Dia dos Pais, os mesmos sofreram retaliação de pessoas más intencionadas, onde fizeram vários vídeos e postaram nas redes sociais, criticando o trabalho.

Para o combate deste incêndio que destruiu a residencia, foram deslocadas duas unidades de combate ao fogo, sendo um veículo Iveco ano 2004 e outro veículo Mercedes, ano 1976.

A equipe dos Bombeiros Voluntários, passando por dificuldades para atender as ocorrências mais graves, reforça a comunidade um pedido de ajuda, para o mais rápido possível seja equipado o caminhão zero quilometro, adquirido no ano de 2017.

Conforme orçamentos para adequar este caminhão, serão necessários entre R$ 300.000,00 e R$ 350.000,00, para a transformação e deixá-lo em condições de uso para o atendimento de ocorrências.

Para custear as despesas mensais os Bombeiros Voluntários, recebem mensalmente cerca de R$ 1.800,00 do SUS, e ainda R$ 3.000,00 da prefeitura municipal.

Mas devido às ocorrências que aumentaram e conseqüentemente os custos, esses valores recebidos, são gastos basicamente no abastecimento e manutenção destes veículos, por serem antigos, apresentam problemas mecânicos com freqüências.

As equipes dos Bombeiros Voluntários apelam aos munícipes itaiopolenses, que não medem esforços para contribuírem, continuem a ajudar através dos eventos sociais promovidos e se sensibilizem os seus representantes, para a urgência da transformação do novo chassi, num moderno caminhão de combate ao incêndio.