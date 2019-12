Roubaram motocicleta no centro de Rio Negro e foi recuperada em Mafra

Compartilhar no Facebook

No último sábado (14/12) compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, um senhor relatando que estava num estabelecimento comercial na Rua Rio de Janeiro, desde ás 16 horas.

Ele relatou que ao chegar deixou sua motocicleta Yamaha 250 Tenere Azul, placas MKK-3771, estacionada na referida via e por volta das 21 horas ao sair do estabelecimento, constatou que haviam roubado o referido veículo.

RECUPERADA – No domingo (15/12) por volta das 15h30min, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Gabriel Dequech, Centro, quando avistou uma motocicleta Yamaha XT250 estacionada próximo a Praça Hercílio Luz.

Após consulta no sistema integrado da PM se constatou que a referida motocicleta havia sido furtada na noite anterior no município de Rio Negro, sendo efetuada a sua remoção até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.