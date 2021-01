Saiba quais são as ruas de Mafra com altos índices de acidente

A Guarnição Especial de Mafra relacionou os pontos críticos do trânsito de Mafra e remeteu a análise ao Executivo e Legislativo mafrenses. O estudo foi feito através da análise de mapas gerados a partir de dados georreferenciados sobre as estatísticas de boletins de ocorrência.

Os registros de acidentes de trânsito, tanto nos com vítima quanto nos acidentes sem vítima, mostraram que os pontos críticos de Mafra concentram-se em cruzamentos. A Av. Nereu Ramos é a via que coleciona o maior número de registros. Somente no cruzamento com a Rua Cassias Pereira foram sete acidentes em 2020. O cruzamento da Av. Nereu Ramos com Rua Ten. Ary Rauen também aparece no mapa, com seis acidentes. Ainda na área central aparecem os cruzamentos da Rua Felipe Schmidt com Rua Gabriel Dequech (seis acidentes); e Rua Vitorino Bacelar com Av. Frederico Heyse (sete acidentes).

As outras quatro vias aparecem no bairro Vila Nova, onde a circulação de veículos também tem aumentado. Numa visão mais detalhada do georreferenciamento, a rotatória da Rua Ten. Ary Rauen e Rua Gustavo Friedrich é uma das áreas mais críticas, com sete acidentes registrados no ano passado. Os outros cruzamentos que somam às estatísticas são os da Rua Germano Neundorf com Rua Gustavo Friedrich (três acidentes); Rua Guilherme Witt com Rua Gustavo Friedrich (quatro acidentes) e Rua Gustavo Friedrich com Rua Cassias Pereira (quatro acidentes).

A análise das vias permite a escolha de soluções ou melhorias que minimizem tais episódios. O Comando da Polícia Militar de Mafra destaca que todos são responsáveis por um trânsito melhor. Os gestores responsáveis podem usar os estudos para a engenharia de tráfego, já os usuários em geral, e os condutores em particular, podem conhecer os dados estatísticos e aumentar a atenção ao cruzar os trechos críticos.

Veja no mapa a localização das vias que mais registraram acidentes em dezembro de 2020

CRUZAMENTOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ACIDENTES EM 2020:

Rua Germano Neundorf com Rua Gustavo Friedrich: 03 acidentes.

Rua Guilherme Witt com Rua Gustavo Friedrich: 04 acidentes.

Rua Gustavo Friedrich com Rua Cássias Pereira: 04 acidentes.

Rua Ten. Ary Rauen e Rua Gustavo Friedrich: 07 acidentes.

Nereu Ramos com Rua Cássias Pereira: 07 acidentes.

Nereu Ramos com Rua Ten. Ary Rauen: 06 acidentes.

Rua Felipe Schmidt com Rua Gabriel Dequech: 06 acidentes.

Rua Vitorino Bacelar com Av. Frederico Heyse: 07 acidentes.