Sequência de roubos em Mafra

No sábado, 12, por volta das 7h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Casemiro de Abreu, Vila Argentina, onde uma mulher de 18 anos de idade relatou que foi abordada por um homem numa motocicleta, o qual tentou lhe tomar o celular a força, porém a vítima conseguiu fugir e adentrar o pátio do seu local de trabalho.

Alguns minutos após duas mulheres com 29 e 54 anos de idade também foram vítimas de um homem com as mesmas características que além de tentar lhes roubar os celulares ainda lhes assediou com palavras e tentou lhes passar a mão fugindo em seguida.

Por volta das 8h outra mulher de 26 anos de idade teve seu smartphone roubado na Avenida Presidente Nereu Ramos, Jardim do Moinho, por um homem numa motocicleta, com as mesmas características dos fatos anteriores. Foram realizadas diversas buscas e rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo orientadas as vítimas e lavrado o Boletim de Ocorrências.