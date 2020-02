Sofreu tentativa de homicídio na localidade de Queimados e possuía mandado de prisão

No último domingo (23/02), por volta das 12h20min, um homem compareceu ao 2ª Cia da Policia Militar de Rio Negro, relatando que foi vitima de tentativa de homicídio. Ele relatou a equipe policial de plantão, que estava na via pública na localidade de Queimados, no interior do município na companhia de seu enteado menor de idade (15 anos).

A vitima relatou que foi surpreendido por um elemento que parou seu veículo e passou a fazer ameaças contra ele. Conforme a vitima, o elemento alegava que ele (vitima), seria o autor de furto de arma de fogo ocorrido em sua residencia há alguns dias.

Em seguida o elemento sacou de uma arma de fogo de sua cintura do tipo revólver e veio a efetuar alguns disparos em direção da vítima. A vitima na intenção de se defender veio a investir contra o autor da injusta agressão e nesse momento levou um disparo de raspão na cabeça. A vitima ao entrar em vias de fato com o elemento, veio a se ferir em sua mão direita e ambos os joelhos.

A vitima conseguiu desarmar o autor dos fatos e entregou a arma para uma pessoa conhecida sua, chegou ao local ao ouvir os disparos. A vitima relatou que o elemento realizou cinco disparos com a arma de fogo em sua direção e após ser desarmado se evadiu do local em seu veículo Fiat/Strada.

A vitima foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, para receber atendimento médico. Outra equipe policial se deslocou até a localidade de Queimados na tentativa de localizar o suspeito que disparou os tiros.

Os policiais realizaram primeiramente a abordagem na sede da Fazenda Funil, onde em contato com um senhor, indagando-o sobre a arma de fogo que segundo a vitima foi entregue a ele.

Este senhor confirmou toda a versão apresentada pela vitima, mas relatou que após os fatos o autor dos disparos, esteve presente ao local e apanhou a citada arma e se evadiu em seguida.

A equipe policial realizou patrulhamento na residencia e demais locais, onde possivelmente poderia estar o autor dos disparos dos tiros, mas não lograram êxito em sua localização.

A equipe da PM retornou a 2ª Cia para a lavratura do boletim e durante a identificação da vitima, foi constatado que o mesmo possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos a vitima foi encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para os devidos cumprimentos da citada ordem judicial.