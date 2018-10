Suspeito da morte de empresário rionegrense é preso em abordagem em Paranaguá

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste domingo na cidade paranaense de Paranaguá, os policiais militares do 9º Batalhão, numa abordagem de rotina contra um elemento, acabaram constatando se tratar de um suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte), no dia 28 de março no município de Rio Negro, contra o empresário Agostinho Fuchs de 79 anos de idade.

Uma equipe da ROTAM (Rondas Ostensivo Tático Móvel) realizava rondas na Rua Soldado Lauro Martins Bitencourt, no conjunto Nilson Neves e avistaram Leandro Alves Walter de 29 anos em frente a uma residência e fizeram a abordagem.

Os policiais na revista de rotina nada de anormal acharam com ele. Mas ao consultar a identidade no sistema da Secretaria Estadual de Segurança Pública, constataram que havia contra Leandro Alves Walter, um mandado de prisão por roubo, seguido de morte, expedido pela Vara Criminal de Rio Negro, com validade até 19 de julho de 2038.

Os policiais indagaram com Leandro, se havia algo de ilegal dentro da residência, onde ele morava e relatou que havia uma motocicleta furtada. Ao verificar os policiais constataram se tratar de uma motocicleta, com uma placa de outro modelo. Pela numeração do motor, os militares descobriram a placa original e confirmaram que o veículo tinha sido furtado no último dia 20.

Os policiais questionaram sobre a origem da moto e Leandro confessou que um elemento, conhecido como “Menor”, pediu para deixar em sua residência. Também confessou saber que se tratava de produto de furto, mas não soube informar o paradeiro do “Menor”.

O suspeito foi preso e foi encaminhado à 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, para o cumprimento da ordem de prisão e também deverá responder pelo crime de receptação.

No dia do crime contra o empresário rionegrense Agostinho Fuchs, dois menores já haviam sido detidos e condenados a internação, assinada pelo Juiz Rodrigo Morillos. A policia procura mais um foragido, trata-se de Wellington Ramos de Lima, suspeito de participação no crime contra o empresário Agostinho.