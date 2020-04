Suspeito de comandar roubos reagiu à prisão no bairro Alto

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última sexta-feira (10/04), pro volta das 10h25min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia anônima.

Segunda a denúncia um elemento (identificado o nome) estaria envolvido em roubos contra entregadores de pizza na região.

De posse das informações e do paradeiro do suspeito uma equipe policial se deslocou até a Rua da Colônia no bairro Alto, realizando patrulhamento e averiguações neste endereço.

A equipe policial avistou em frente a uma residencia um elemento com as características repassadas, onde o mesmo apresentou nervosismo ao avistar a viatura militar.

Ao tentar fazer a abordagem o mesmo desobedeceu à equipe policial e empreendeu fuga correndo sentido ao interior do pátio de várias residências.

O suspeito em fuga pulava cercas e chegou até quebrar um portão de ferro e sempre acompanhado pela equipe policial. O elemento ao entrar num terreno acabou não conseguindo mais a fuga, por não conseguir pular o muro, devido sua altura.

O suspeito não deu por vencido e partiu pra cima dos policiais, reagindo com socos e chutes. A equipe policial foi obrigada a usar a força para conter a fúria do elemento e o imobilizou e algemou-o.

Foi efetuada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Diante dos fatos o mesmo foi conduzido a sede da 2ª Cia da Policia Militar para realizar o Termo Circunstanciado em seu desfavor, bem como o termo de resistência a abordagem.