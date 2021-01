Tentativa de assalto em frente ao banco Sicoob no Alto de Mafra

Nesta segunda-feira (18), por volta das 11h, uma guarnição da Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Ten. Ary Rauen, onde aconteceu uma tentativa de assalto.

As vítimas, uma mulher de 58 anos e outra de 33 anos, relataram que deslocaram até o banco Sicoob Crediplanalto, no Alto de Mafra, para realizar um depósito da Distribuidora de Bebidas onde trabalham. Ao estacionarem em frente ao banco, surgiu um homem na lateral do veículo pedindo informações. Que abriram um pouco o vidro do carro, momento em que ele tentou abrir a porta e ergueu a camisa mostrando uma arma na cintura, e mandando as vítimas descerem do carro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As vítimas não desceram, fecharam o vidro e retornaram para a empresa, acionando a Polícia Militar.

O masculino era de estatura média, cabelo escuro, pele clara, barba feita, trajava camisa amarela, calça jeans, usava máscara escura e fugiu correndo para a Rua Cândido de Oliveira Ramos sentido bairro Jardim Moinho. As guarnições realizaram rondas pelas imediações, mas não foi localizado nenhum suspeito. Foi orientada também a gerente do banco, a qual repassará as imagens de videomonitoramento para a Delegacia de Polícia Civil.