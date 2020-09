Tentativa de homicídio no bairro Alto em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na noite do último sábado (12/09) por volta das 20h39min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia de moradores da Rua João Alípio no bairro Alto, ouviram disparos de arma de fogo.

Diante dos fatos uma equipe policial se deslocou até ao local e foram abordados por um homem o qual relatou que visualizou um veículo GM/Spin de cor branca parado na esquina de sua residência.

Nesse momento desembarcou um elemento trajando roupas pretas e chegou à frente de sua residência e perguntou pelo nome do solicitante e posteriormente sacou uma arma de fogo do tipo revólver e disparou várias vezes em sua direção.

O proprietário saiu correndo e não foi atingido por nenhum dos disparos e o autor se evadiu correndo e embarcou no veículo GM/Spin e se evadiram sentido a rodovia BR-116, relatou a vítima.

Segundo a vítima o autor dos disparos possuía um sotaque diferente, dando a entender que veio de outra cidade. A equipe policial realizou patrulhamento pela região e foram repassadas as características do suspeito e do veículo, mas nenhum suspeito foi localizado.