Tinha mandado de prisão e foi preso em flagrante pela PM de Rio Negro

No inicio da madrugada do último domingo, por volta das 00h45min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia via 190, que um elemento estava arrombando um barracão, ao lado da empresa da Metalúrgica Zenker, na Avenida Afonso Petschow no bairro Alto.

De posse das informações, uma equipe da PM se deslocou até o local e logrou êxito, abordando José Edenilson Soares Borges, utilizando uma toca balaclava improvisada, estava terminando de abrir um buraco no barracão.

O barracão estava cheio de veículos, provavelmente para desmanche e o elemento ao avistar a viatura da PM, tentou fugir, mas foi detido pela equipe policial. O elemento confessou que iria furtar peças dos veículos. Com ele a policia encontrou diversas ferramentas utilizadas pelo arrombamento.

Em consulta ao sistema foi constatado que José Edenilson Soares Borges possuía em seu desfavor um mandado de prisão. Diante dos fatos o mesmo foi encaminhado, juntamente com as ferramentas a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro e ficou a disposição das autoridades.