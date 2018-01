Veículo avança preferencial e acaba colidindo com motocicleta

Na manhã desta segunda-feira por volta das 09h25min as guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra, atenderam um acidente de trânsito na Rua Jorge Sabatke com esquina com Annies Gualberto na Vila Ferroviária, envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A mulher de 64 anos que conduzia o veículo VW/Fox, veio a invadir a preferencial e acabou colidindo com a motocicleta, que ficou prensada embaixo da roda.

O condutor da motocicleta de 40 anos de idade encontrava-se em decúbito dorsal em via pública sem o capacete e consciente, mas queixava-se de dores fortes na região lombar da coluna vertebral.

O condutor após receber os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, foi conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo de Mafra, para aviação médica.