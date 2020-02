Veículo com problema na mangueira de combustível veio a incendiar

Compartilhar no Facebook

No final da tarde deste domingo (16/02), por volta das 17h25min, a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra foi acionada para atender um incêndio, num referido veículo na Rua Antônio Procopiak no bairro do Jardim América.

No local os bombeiros depararam com o veículo VW/Gol, tendo como motorista um homem de 36 anos de idade, felizmente nada sofreu e permaneceu ao local. O proprietário e populares, antes da chegada dos bombeiros, iniciaram o combate ao incêndio, utilizando mangueira de jardim e extintores e conseguiram extinguir as chamas.

A equipe dos bombeiros militares realizou o esfriamento do veículo e auxiliou sua retirada da via, para um lugar mais seguro, ficando aos cuidados do proprietário.

Segundo informações do motorista o mesmo trafegava com o veículo, momento que acabou se desligando sozinho e parou na via. O motorista ao abrir o capô, constatou que a mangueira de combustível havia se soltado.

O motorista recolocou a mangueira no local e entrou no veículo e ao dar partida o automóvel veio a incendiar.