Veículo e motocicleta se envolve em acidente de trânsito no centro de Itaiópolis

No final da tarde desta quinta-feira (12/03), por volta das 17h30min a equipe pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis se deslocou até a Rua Cel. Antonio Corrêa no centro da cidade, para dar atendimento a um acidente de trânsito.

Envolveram-se neste acidente o veículo Renault Oroch e a motocicleta Honda Start, ambos com placas de Itaiópolis.

O motociclista de 20 anos de idade sofreu escoriações pelo corpo, bem como suspeita de fratura em um dos membros inferiores. O motorista do veículo não se feriu e se recusou a ser encaminhado ao hospital Santo Antônio.

Após realizar os padrões de imobilização no condutor da motocicleta, o mesmo foi encaminhado ao P.A. e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar de Itaiópolis.