Veículo furtado em Mafra foi retirado das águas pelos bombeiros

Na manhã deste domingo (20/10), por volta das 07h30min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a localidade de Rio Preto do Sul, divisa com o estado do Paraná, onde um homem ao efetuar a travessia na ponte, visualizou um veículo submerso no rio Negro.

Diante dos fatos a equipe da policia, acionou o Corpo de Bombeiros de Mafra, auxiliou na retirada do veículo que foi removido para o pátio credenciado de Mafra.

Segundo a PM, este veículo Peugeot, havia boletim de furto, através de uma mulher na Central de Emergência 190.

A mulher foi comunicada que o referido veículo foi recuperado, nas águas do rio Negro na localidade de Rio Preto do Sul e estava sendo encaminhado para a perícia e a mesma foi orientada a registrar o boletim de ocorrência, na Delegacia da Policia Civil de Mafra.