Veículo furtado foi encontrado abandonado no bairro Alto

Nesta quinta-feira (09/07) por volta das 16h15min a Polícia Militar de Rio Negro, recebeu um comunicado de um morador na Avenida Afonso Petschow no bairro Alto, relatando que uma de suas propriedades localizada as margens desta avenida, haveria um veículo abandonado há vários dias.

Diante dos fatos uma equipe se deslocou até a  Avenida Afonso Petschow e constatou a veracidade dos fatos. Um veículo GM/Corsa, placas MER-7655, com alerta de furto, conforme boletim encontrava-se abandonado num terreno de difícil acesso.

A equipe policial não continha meios necessários para a retirada do veículo, sendo realizado contato com o proprietário. O proprietário do veículo se prontificou a realizar a retirada e o transporte do mesmo até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providências cabíveis.