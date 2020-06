Compartilhar no Facebook

Neste sábado (13/06) por volta das 14h30min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich no bairro da Vila Nova, para atender uma ocorrência de vias de fatos entre irmãos.

No local um homem de 38 anos de idade, relatou que foi agredido fisicamente pelo seu irmão de 28 anos, resultando em lesão corporal no seu nariz. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.