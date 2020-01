Vigilante rionegrense encontrado em óbito em seu quarto

Compartilhar no Facebook

Na noite do último sábado a equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, foram acionados para atender uma ocorrência de óbito, numa residencia na Rua Antônio de Paula Valério. no centro da cidade.

No local a equipe dos bombeiros deparou com o corpo em óbito do vigilante Gutierrez Nizer Machaleski de 31 anos.

Segundo os bombeiros, a mãe do vigilante encontrou-o por volta das 22h30min em seu quarto, já em óbito e acionou as autoridades competentes.

Na manhã deste domingo o corpo do vigilante Gutierrez, após o laudo pericial, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).