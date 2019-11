Quitandinha é premiada em concurso de Natal da Arteris

O concurso faz parte de diversas ações de conscientização no trânsito, realizadas pela concessionária durante o ano com as crianças de 16 municípios da região

Quitandinha foi um dos municípios premiados no 6° Concurso Cartão de Natal do Projeto Escola da Arteris – Auto Pista Planalto Sul. A solenidade de entrega da premiação ocorreu na última quarta-feira (27), em Mafra (SC).

O concurso faz parte de diversas ações de conscientização no trânsito, realizadas pela concessionária durante o ano com as crianças de 16 municípios da região. Em todos os anos, Quitandinha esteve entre os municípios premiados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Aluno da professora Maria Nilza Ribas, Eduardo Kuzeratski, de 7 anos, foi o vencedor da categoria Educação Infantil e 1° ano. Aluno da Escola Municipal Padre Antonio, ele ilustrou uma cidade decorada com artigos de Natal e pessoas vestidas a caráter. Ele diz que não esperava o resultado: “Eu falei ‘professora, sou eu mesmo?'”. Mas diz também que ficou muito feliz e a família muito orgulhosa.

Além dele, a Escola Municipal do Campo São João também foi premiada com uma menção honrosa pelos trabalhos apresentados durante o projeto. Os alunos prepararam uma apresentação musical sobre o trânsito. A Escola Municipal do campo Bom Jesus também participou do projeto.

Para a prefeita Maria Julia, é motivo de orgulho estar, mais uma vez, entre os primeiros colocados. “Quitandinha leva prêmios em todas as competições que participa. Isso é sinal de que os professores se esforçam, ao ensinar os nossos alunos, e também que as crianças são muito dedicadas. Parabéns a todos!”, diz.

A secretária Karina Ribas também parabenizou a todos: “Estou muito orgulhosa. Parabéns aos nossos pequenos e também aos servidores da Educação pelo trabalho de sempre!”, enaltece.

Durante a cerimônia, o diretor da Auto Pista Planalto Sul, Antonio Cesar Ribas Sass falou sobre a importância dos projetos realizados em parceria com a rede municipal de Educação: “toda semente plantada esse ano e em anos anteriores, é exatamente para isso. Para que a gente tenha uma rodovia de qualidade. Para que o município possa crescer. Mas que acima de tudo a gente possa reduzir o número de óbitos”.

Estiveram presentes na cerimônia ainda Angelita Passos, Cintia Silva, o representante da PRF Luiz Reinaldo Damásio, as diretoras das escolas São João e Padre Antonio, Maria Vandeli Hopata Lucini e Nelli Teider, pedagogas e professoras e a assessora pedagógica Maria Janete Hopata.