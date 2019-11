18º Festival de Dança de Quitandinha encanta o público

Sucesso em toda a região, o 18º Festival de Dança de Quitandinha contou com mais de 80 apresentações entre a manhã, tarde e noite. A competição entre academias e grupos, no período noturno, teve apresentações de Curitiba, Mandirituba, Agudos do Sul, Pinhais e Quitandinha. O Ginásio de Esportes Hilário Gonçalves do Valle, onde o evento foi realizado, lotou.

A estudante do 2º ano Joelma Wosniak conta que ficou muito ansiosa para se apresentar. O grupo, do Colégio Dr. Caetano Munhoz da Rocha, do Pangaré, levou o 2º lugar n categoria C – Ensino Médio. Ela que é também a atual Rainha do Produtor Rural de Quitandinha, disse que usou a experiência do desfile para não se deixar levar pelo nervosismo.

“Eu estava muito ansiosa. Quase nem dormi naquela noite pra me arrumar. Acordei às 3h30 da madrugada. Quando chegamos no Ginásio eu não via a hora de entrar na quadra e dançar. Eu estava muito tranquila, muito confiante no nosso grupo, e tentava passar positividade pras meninas também, dar exemplos de quando desfilei, o que fazia pra ficar calma. E eu amei participar esse ano. Se pudesse dançar de novo hoje eu tava indo. Acho que esse festival foi uma experiência maravilhosa para nós todas”, conta.

Para a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas Karpinski, foi um ótimo festival. “Superou todas as expectativas, o nível das apresentações, a organização, o respeito aos horários de início e término. Um verdadeiro espetáculo!”, afirma.

PREMIAÇÕES

Pela manhã, o 1º lugar na categoria A (6º e 7º ano) ficou para o CEEFA e o 2º para o C.E. do Campo Monsenhor Miguel José Mickosz. Na categoria B (8º e 9º ano), levou o 1º o CE do Campo Profº Paulo Freire, o 2º o CEEFA e o 3º, o CE do Campo Monsenhor Miguel José Mickosz. Na categoria C (Ensino Médio), o 1º lugar foi para o CE do Campo Profº Paulo Freire, o 2º para o CE do Campo Dr. Caetano Munhoz da Rocha e o 3º para o CEEFA.

À tarde, na categoria A (Educação Infantil), em 1º ficou o CMEI Esperança do Amanhã, em 2º a EM do Campo Bom Jesus e em 3º a EM do Campo Dep. João Leopoldo Jacomel. Na categoria B (1º e 2º anos), o 1º foi para a EM Bom Jesus, o 2º para e EM Leonor Moura de Andrade e o 3º para a EM Padre Antonio. Na categoria C (3º anos) o 1º foi para a EM Padre Antonio, o 2º para a EM do Campo Bom Jesus e o 3º para a EM do Campo Dep. João Leopoldo Jacomel. Na categoria D (4º e 5º anos), o 1º ficou para EM do Campo Vilson Hasselmann, o 2º para a EM do Campo Bom Jesus e o 3º para a EM do Campo Bom Jesus.

À noite, quem levou o 1º lugar na categoria A (Infantil) foi a Escola de Dança de Pinhais, o 2º lugar a Abalo Street Dance Infantil – Quitandinha e o 3º lugar a Dancerb Kids – Agudos do Sul. Na categoria B – Juvenil, o 1º lugar ficou com a Escola de Dança de Pinhais, o 2º lugar com a Abalo Street Dance Juvenil – Quitandinha e o 3º lugar, a Companhia da Dança Milena Ribas. Na categoria C – Adulto, ficou em 1º lugar o grupo Abalo Street Dance – Quitandinha, em 2º o Grupo Zahara – Curitiba e em 3º o Studio de Dança Geovana Miranda – Quitandinha.