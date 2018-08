Agricultores de Quitandinha recebem tratores através de apoio técnico da Prefeitura

Quitandinha avança no apoio aos pequenos agricultores, especialmente na elaboração gratuita de projetos técnicos. Nesta semana os produtores Caio Halsemann e Cleiton Silva receberam tratores através do programa Mais Alimentos, financiados pelo Banco do Brasil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com auxílio da prefeitura os produtores obtivam credito para investimento no valor de R$ 102 mil, para compra do trator Massey Ferguson, modelo 4275. Eles terão dez anos para pagar, com juros de 4,6% ao ano e um ano de carência.

Só neste ano, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente já realizou mais de 100 projetos técnico de investimento, para aquisição de tratores novos, usados, implementos, colheitadeiras, barracões, veículos utilitários e estufas de verduras. Os projetos somam cerca de R$ 3 milhões em investimentos para a estruturação produtiva da propriedade, por meio da modernização.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, o objetivo da prefeitura é dar total apoio aos produtores, para fortalecer a agricultura familiar. “Uma das ações que estamos estabelecendo é oferecer o apoio técnico na elaboração de projetos para financiamentos que venham modernizar a infraestrutura de produção familiar fomentando o trabalho, e qualidade de vida também”, disse.