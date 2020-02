Alunos de Quitandinha voltam às aulas com material garantido pela Prefeitura

Nesse ano, as aulas retornaram na quarta (5) e os alunos já ficaram contentes com os novos materiais. Investimento que totaliza R$ 124 mil

Encerrando a gestão, a prefeita Maria Julia entrega kits escolares a todos os alunos da rede municipal pelo 4º ano de mandato. Os materiais, como de costume, chegam já no primeiro dia de aula, para que ninguém fique sem aprender por falta de um caderno ou lápis. Nesse ano, as aulas retornaram na quarta (5) e os alunos já ficaram contentes com os novos materiais. Investimento que totaliza R$ 124 mil.

Os kits de 2020 incluem, para os alunos da educação infantil: 1 agenda escolar, 2 apontadores com depósito, 2 borrachas, 2 cadernos de desenho 96 folhas, canetinhas hidrográficas, 2 colas brancas de 90g., colas coloridas, giz de cera, 2 caixas de lápis de cor, 4 lápis grafite, 2 caixas de massa de modelar, 1 pasta plástica transparente com elástico, 1 pincel nº 8, 1 tesoura sem ponta e tinta guache.

Já os kits para os alunos do fundamental incluem: 2 apontadores com depósito, 2 borrachas, 4 cadernos brochurão 80 folhas, 1 caderno de desenho 96 folhas, 1 calculadora de bolso, canetinhas hidrográficas, 1 cola branca de 90g., colas coloridas, 1 caixa de lápis de cor, 4 lápis grafite, 1 tesoura sem ponta e 1 material dourado – para operações matemáticas.

De acordo com a secretária de Educação Karina Ribas, os Cmeis do município também receberão materiais de uso coletivo, para poder trabalhar com os pequenos. “Nos Cmeis, eles fazem atividades mais dinâmicas e em grupo, então é melhor distribuir materiais de uso coletivo. Mas cada um terá uma agenda também, pra facilitar a comunicação com os pais”, explica.

A prefeita Maria Julia fala de seu compromisso com a educação dos alunos: “nós sabemos que alguns pais não têm condições de comprar os materiais. Às vezes são três, quatro filhos e o dinheiro não dá. E nós não podemos deixar que eles fiquem sem aprender por causa disso. Então entregamos todo ano esses kits, no primeiro dia de aula. É dinheiro público que economizamos pra poder investir nos materiais”, aponta Maria Julia.