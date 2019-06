Arauco e Prefeitura de Quitandinha realizam formação para coordenadores pedagógicos

A formação começou no dia 21, com Marcos Meier, que apresentou uma palestra aberta ao público

A última semana foi de muitos aprendizados em Quitandinha. Em parceria com a Prefeitura, a Arauco levou à cidade dois palestrantes renomados na área da educação para a Formação Continuada dos Coordenadores Pedagógicos. Com Marcos Meier e Robson Lima, o evento reuniu não só servidores do município, mas também de Piên, Campo do Tenente, Rio Negro e Tunas do Paraná.

A formação começou no dia 21, com Marcos Meier, que apresentou uma palestra aberta ao público. De uma forma mais abrangente, ele aproveitou a presença de pais para falar do tema “Limites e Emoções: uma conversa sincera e atual sobre educação de filhos”.

Durante a sua fala, ele citou que é preciso ter visão. “Temos que imaginar que tipo de adulto queremos que ele seja. Talvez lá na frente, quando adulto, ele siga outro caminho, mas com os princípios que você ensinou”, disse. Outro ponto muito abordado pelo professor e psicólogo, foi os dois pilares da educação: autoridade e afeto.

O dia 22 também foi de palestra com Marcos Meier, que dessa vez falou aos coordenadores pedagógicos sobre mediação da aprendizagem, segundo métodos de educadores renomados. O professor Robson Lima fechou as palestras no dia 23, com “Decifra-me ou Devoro-te: o Desafio da Leitura em todas as Áreas do Conhecimento”, trazendo técnicas de entendimento de texto em cada nível do aprendizado e também novidades em relação à linguagem.

A Prefeita Maria Julia, que acompanhou as palestras e também o encerramento (uma visita à sede da Arauco em Campo do Tenente, no dia 24), agradeceu à empresa: “Fiquei muito feliz que a nossa equipe pedagógica pôde participar de um evento como esse, aqui no município. Sabemos que a educação é prioridade para a Arauco, assim como é na nossa administração. Por isso essa parceria dá certo!”.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas Karpinski, complementa dizendo que os presentes não só aprenderam: “Todos se divertiram também. Os palestrantes são muito queridos, sabem fazer os temas ficarem interessantes. Com certeza, um evento muito bem aproveitado!”.