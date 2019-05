Cadastros do Armazém da Família de Quitandinha encerram neste mês

No próximo dia 31 de maio, encerram os cadastros para o Armazém da Família de Quitandinha. Essa é a segunda etapa do processo, que deve terminar agora e seguir para a aquisição de área onde será instalado o Armazém. Quem tem perfil e ainda não fez sua inscrição, tem mais uma semana para procurar a Secretaria de Assistência Social.

Até o momento, das famílias que já se cadastraram, mais de mil se enquadram como beneficiárias do programa. Com o Armazém, eles poderão comprar alimentos e produtos de higiene com até 30% de desconto, em comparação com mercados comuns.

“Nós precisamos encerrar os cadastros pra poder continuar as próximas fases. Desde que assumi a gestão, quero inaugurar o Armazém da Família pros nossos moradores. Mas temos que seguir os passos aos poucos. Assim que terminar os cadastros, podemos procurar o local, depois fazer os ajustes finais. Estamos ansiosos!”, conta a Prefeita Maria Julia.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Elizandro Sousa, as próximas etapas são aquisição de área, compra de equipamentos e contratação de funcionários. Para realizar o cadastro, as famílias devem procurar a Secretaria de Assistência Social de Quitandinha, munidas de RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Casamento (se houver), declaração de renda e comprovante de residência atualizado. A renda familiar não pode ultrapassar um salário mínimo e meio.