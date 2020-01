Câmara de Quitandinha atende em novo prédio

Desde o final do mês de dezembro, a Câmara de Quitandinha ocupa um novo prédio na área central da cidade. Agora o Legislativo Municipal está situado na Avenida Fernandes de Andrade, número 839.

A nova estrutura, segundo o vereador e presidente do Legislativo, Marquinho da Acarpa, é maior que a anterior e atende a atual demanda. “O espaço do prédio antigo era apertado e não comportava com qualidade o quadro funcional da Câmara e nem o público que prestigiava as sessões. Lá eram apenas três salas. O plenário também era pequeno, alocando, por exemplo, 25 pessoas sentadas”, afirmou o vereador, referindo-se ao prédio que tinha pouco mais de 150m².

Já a nova estrutura conta com aproximadamente 400m², oito salas, três banheiros, cozinha e estacionamento, enquanto que o novo plenário passará a comportar até 50 pessoas sentadas. “O novo espaço é bem mais amplo e humanizado e poderemos atender a população com mais qualidade. Além disto, nossos servidores estarão melhores estruturados para execução dos serviços”, comparou Marquinho da Acarpa.

De acordo com o presidente da Câmara, a primeira sessão do Legislativo de Quitandinha deverá acontecer na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, quando encerrará o recesso. As sessões, que começam às 19h30, são abertas para a população.

PRIMEIRA SESSÃO

A Câmara de Quitandinha realizou a primeira Sessão Extraordinária no novo prédio na quarta-feira, dia 18 de dezembro. Naquela ocasião os vereadores presentes aprovaram o repasse de R$ 402 mil para Prefeitura de Quitandinha. O valor deverá ser utilizado na aquisição de uma nova escavadeira hidráulica.

Somente em 2019 a Câmara de Quitandinha repassou mais de R$ 870 mil para o Executivo Municipal. Além dos R$402 mil para a compra da escavadeira, foram repassados ainda R$ 200 mil para aquisição de folhas de amianto para as vítimas da chuva de granizo, R$170 mil para conclusão da Super Creche e R$100 mil para a compra de uma nova Van Escolar para a APAE.