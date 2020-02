Câmara de Quitandinha prepara a 1ª Sessão de 2020 para o dia 19

Acontece na próxima quarta-feira (19), a primeira Sessão Ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Quitandinha. Aberta ao público, a reunião terá início às 19h30.

Após o cumprimento do recesso, os vereadores do município voltam a se reunir no novo prédio da Câmara. Agora o Legislativo Municipal está funcionando na Avenida Fernandes de Andrade, número 839, no centro da cidade.

Com uma estrutura mais ampla, a nova instalação também possibilitará comportar o dobro de pessoas em comparação com o antigo prédio. “A sede anterior comportava cerca de 25 pessoas sentadas. Agora passaremos a oferecer 50 assentos para população”, explicou o vereador e presidente do Legislativo, Marquinho da Acarpa.

Com aproximadamente 400m², o atual prédio da Câmara de Quitandinha conta com oito salas, três banheiros, cozinha e estacionamento. “O novo espaço é bem mais amplo e humanizado e poderemos atender a população com mais qualidade. Além disto, nossos servidores também estarão melhores estruturados para execução dos serviços”, comparou. “Convidamos a população para prestigiar as sessões do Legislativo de Quitandinha e terem conhecimento dos projetos e trabalhos realizados pelos vereadores da nossa cidade”, concluiu Marquinho.

Mais informações sobre as atividades da Câmara de Vereadores de Quitandinha pelo telefone (41) 3623-1443.