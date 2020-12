Câmara de Quitandinha prepara Sessão Solene de posse restrita

A Câmara de Vereadores do município de Quitandinha comunicou nesta semana detalhes da Sessão Solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para a Legislatura 2021/2024. O evento está marcado para sexta-feira (1º), às 14h, na sede do próprio Legislativo Municipal.

De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Quitandinha, Marquinhos da Acarpa, o órgão seguirá as recomendações da Coordenação de Vigilância Sanitária, que impõe medidas preventivas de transmissão do COVID-19.

Entre as principais orientações estão a liberação de apenas um convidado por candidato eleito, o uso obrigatório de máscara durante a solenidade, a disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos, a restrição de pessoas sintomáticas, com sintomas gripais ou que teve contato recente com indivíduos suspeitos ou positivas para o COVID-19, entre outras ações e medidas.

“Nossa equipe está trabalhando no cerimonial e estaremos encaminhando apenas um convite individual para o convidado do candidato eleito. Essa é uma das normas da Coordenação de Vigilância Sanitária que estaremos atendendo, principalmente pelo momento que estamos passando, onde é expressivo o aumento do número de casos no município”, explicou Marquinhos da Acarpa.

Para tanto, segundo o presidente do Legislativo, o público terá outra alternativa para acompanhar a Sessão Solene de posse. “Em virtude destas restrições, a Câmara de Vereadores fará a transmissão ao vivo desta solenidade na página oficial do órgão no Facebook”, concluiu o vereador de Quitandinha.

A Câmara de Vereadores lembra que as reuniões estão suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.