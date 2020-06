Câmara de Quitandinha realizou a 9ª Sessão Ordinária

O vereador e presidente da Câmara de Quitandinha, Marquinhos da Acarpa, coordenou na noite desta última quarta-feira (3), mais uma reunião do legislativo quitandinhense. Sem a presença de público no plenário, a 9ª Sessão Ordinária foi transmitida ao vivo pelo canal do órgão no Facebook.

Com todos os vereadores presentes, nesta ocasião foi lida as correspondências e, na ordem do dia, ocorreu a votação e aprovação por unanimidade do orçamento de Quitandinha para o exercício financeiro de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Na sequência, durante a palavra livre, os vereadores enalteceram obras que acontecem no município, como também a liberação de recursos por parte de deputados que atuam em Quitandinha.

A Câmara de Vereadores lembra que as reuniões ordinárias e extraordinárias estão suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.