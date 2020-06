Câmara faz repasse para o CONSEG de Quitandinha

A Câmara de Vereadores de Quitandinha realizou na tarde da última sexta-feira (19), o repasse no valor de R$ 30 mil para o Conselho de Segurança, o CONSEG. A transação bancária foi para a Prefeitura Municipal, a qual ficou responsável de repassar o valor ao órgão comunitário.

O recurso, segundo o presidente do Legislativo, Marquinhos da Acarpa, será utilizado pelo CONSEG para reforma do prédio da antiga delegacia. “Os representantes do órgão pediram o apoio da Câmara Municipal, que prontamente atendeu a reivindicação. Com essa reforma, em breve, o Destacamento de Polícia Militar de Quitandinha passará a atender naquela estrutura. Hoje esse prédio não é utilizado pelo município”, explicou ele.

Além do presidente do Legislativo, também acompanharam a transação bancária a prefeita Maria Júlia, a presidente do CONSEG, Inês Rodrigues, o comandante do Destacamento da Polícia Militar do município Rudnilson Witt, além do Soldado Claudinei e o contador da Câmara, Daniel Silva.