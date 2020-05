Cartão Comida Boa será entregue em Quitandinha

A Prefeitura de Quitandinha, por meio da Secretaria de Assistência Social, iniciará na próxima semana a entrega do Cartão Comida Boa, que é o auxílio do Governo Estadual destinado a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Serão três parcelas de R$ 50,00 reais, que deverão ser gastos exclusivamente em alimentos nos mercados do município credenciados no programa.

Diferente do que foi com o Auxílio Emergencial do município, desta vez o uso do benefício será por meio de cartão, que precisará ser ativado no momento que for retirado. “Só em Quitandinha, são 1.722 famílias inscritas cujo benefício irá minimizar os problemas socioeconômicos advindos da Pandemia, para as famílias mais afetadas”, afirma Dirlene Resner, Secretária de Assistência Social do município.

Tendo em vista a nova situação por conta do recente aumento de infectados na cidade, a secretaria mudou a logística de entrega em duas fases. A primeira destinada às localidades mais distantes, que se dará do dia 25 ao dia 29/05. A segunda fase adentrará o mês de Junho, do dia 01 ao dia 03, na região central.

COMO SABER SE EU TENHO DIREITO?

O Cartão Comida Boa será distribuído para dois perfis, pré-estabelecidos pelo governo Estadual: O primeiro perfil é para beneficiários regulares do Programa Bolsa Família, o segundo perfil é para famílias cuja renda per capta – por pessoa da família – seja de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou cuja renda familiar total que não passe de três salários mínimos (R$ 3135,00). Em ambos os perfis, é necessário o cadastro regularizado e atualizado no Cadastro Único (CadÚnico).

O Governo do Estado disponibilizou um site em que é possível consultar o direito ao benefício. Basta acessar o site http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/ e colocar o CPF para a consulta. Maiores dúvidas podem ser sanadas também no telefone 0800-200-4150.

Apenas três mercados do município se credenciaram pela Secretaria Estadual de Abastecimento (SEAB) para receber o benefício do programa: Maxxi, Negrelli e Assis.

QUANDO E ONDE POSSO RETIRAR?

De forma a organizar o processo de entrega ao mesmo tempo em que protege os cidadãos do vírus respeitando os decretos municipais, a Secretaria de Assistência Social dividiu a entrega em oito dias, sendo os primeiros cinco dias focados nas localidades mais distanciadas, e posteriormente pela data de nascimento dos beneficiários na região central.

Na segunda feira (25/05) a entrega será feita na Escola Municipal do Campo Wilson Hasselmann, na localidade do Doce Grande.

Terça-feira (26/05) a entrega será feita na Escola Municipal São José, na localidade de Água Clara de Baixo.

Quarta-feira (27/05) a entrega será feita na Escola Municipal do Campo Deputado João Leopoldo Jacomel, no Pangaré.

Quinta feira (28/05) a entrega será feita na Escola Municipal do Campo Miguel Lecz, na região da Lagoa Verde.

E encerra a primeira fase na sexta-feira (29/05), cuja entrega será na Escola Municipal do Campo Bom Jesus, na localidade do Turvo.

Na segunda fase, destinada aos moradores da região central e demais localidades não citadas, a entrega se dará em três dias, de 01 a 03 de Junho, no CETEQUI. A ordem de entrega se dará pelas datas de aniversário dos beneficiários, ficando da seguinte forma:

Os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril devem retirar na segunda feira 01/06. Nascidos em maio, junho, julho e agosto devem retirar na terça-feira 02/06. Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro devem retirar na quarta feira 03/06.

Para todos os dias, e respeitando o que está instituído no decreto 1.332/2020, o horário de entrega será das 8h30 às 15h00.

A Secretaria de Assistência Social reforça a importância de retirar e ativar o cartão, pois de acordo com as diretrizes do Governo, os cartões que não forem entregues serão devolvidos ao Estado.

Devida à alta demanda que a entrega proporcionará, a Prefeitura de Quitandinha fará cumprir o que ordena o decreto 1.332/2020, e exigirá o uso de máscaras durante todo o tempo de permanência na fila, além do distanciamento de 1,5 metros. O mesmo decreto também impede a circulação de crianças, portanto, a Prefeitura reforça para que o cidadão evite levar crianças ao local, para diminuir o risco de exposição delas à doença.