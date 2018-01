Casais de Quitandinha terão casamento comunitário em março

Os casais quitandinhenses que quiserem firmar compromisso ou regularizar sua situação civil podem participar do “Dia do Sim” que será realizado pelo IRPEN (Instituto de Registro de Pessoas Naturais), no dia 23 de março, às 16h30min no ginásio de Esportes em Quitandinha.

Os casais interessados podem realizar sua inscrição gratuitamente no Cartório Distrital de Quitandinha, na avenida Fernandes de Andrade,1305 – 1°andar-centro (em cima da loja Engler).

Maiores informações pelo telefone (41) 3623-1298 (cartório) ou (41) 3232-9811 (Irpen).