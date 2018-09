Cerca de mil participantes estiveram na Cavalgada da Independência de Quitandinha

As ruas do centro do município de Quitandinha foram tomadas por cerca de mil cavaleiros que participaram da 11ª Cavalgada da Independência, no feriado de 7 de setembro. Tradicionalistas das cidades vizinhas e da Região Metropolitana estiveram no tradicional evento que teve um percurso de 10 quilómetros até a localidade do Pangaré.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A concentração aconteceu ao lado da praça da Bíblia, iniciando com um café da manhã aos participantes e na sequência o momento cívico. Durante o ato, autoridades e todos os participantes cantaram o hino nacional e receberam uma benção ministrada pelo padre Ozenir.

A cavalgada iniciou na rua Olívio Kemp, passando pela av. Eleutério Fernandes de Andrade, rua José de Sá Ribas, bairro da Campina e com destino final o Piquete São Sebastião.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, a quantidade de participantes superou o número do ano passado. “Tivemos uma grande participação de cavaleiros de toda a região, dentro da nossa expectativa. Todos os anos o número de cavaleiros vem aumentando, mostrando a grandiosidade do evento e o quanto é tradicional”, falou.

Além da cavalgada, os tradicionalistas participaram de um rodeio durante o final de semana no Piquete São Sebastião com diversas competições e premiações.