Conselho aprova projeto da Prefeitura de Quitandinha para construção de nova unidade de saúde

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 06/02/2018

O projeto da prefeita de Quitandinha, Maria Julia, para construção da nova Unidade de Saúde da Família foi aprovado nessa semana pelo Conselho Municipal de Saúde. Agora o executivo aguarda a aprovação da Câmara de Vereadores para iniciar os procedimentos da obra.

Caso aprovado pela Câmara, à nova Unidade de Saúde da Família será construída com um recurso de R$ 750 mil que foi conquistado junto ao governo do estado, sem custos para o município. Será 423,67 m² de área construída anexo a antiga estrutura no centro da cidade.

O projeto contempla uma estrutura moderna que trará maior conforto para os atendimentos à população. Serão três consultórios de acolhimento, dois consultórios com sanitário para pessoa com deficiência, recepção de pacientes, consultório odontológico, área administrativa e muito mais.

Um dos desafios e entreves do poder executivo é a demora da analise e votação do projeto de lei pelos vereadores, o que poderá acarretar na perda do recurso e a não realização da obra.

Para a prefeita Maria Julia, a excussão do seu novo projeto é fundamental para oferecer maior conforto aos pacientes e um atendimento mais humano. “Hoje temos grande necessidade de uma estrutura adequada para atender a população, para que possamos ter maior qualidade nos atendimentos”, comentou.

A prefeita também destacou e pediu apoio dos vereadores para a aprovação do projeto. “Peço o apoio dos nossos vereadores na aprovação do projeto, pois temos prazos e não queremos perder esse importante recurso, que ajudará a população”, disse.