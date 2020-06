Deputado Buhrer destina mais R$ 150 mil para reforma do NIS em Quitandinha

A reforma é uma continuidade do planejamento de modernização das estruturas de saúde do município, iniciada com a inauguração da nova USF Acelino Ribas Pinto

Em compromisso firmado no aniversário do município no último sábado (13), o Deputado Estadual Francisco Buhrer deu mais um presente para Quitandinha, ao destinar mais R$ 150 mil Reais para a reforma do Núcleo Integrado de Saúde (NIS) da cidade.

A Prefeita Maria Julia, no momento da assinatura, agradeceu pela parceria que já vem de longa data com o deputado. “Essa é mais uma demonstração de carinho do deputado com o nosso povo. Sem o apoio dele, a nossa maior conquista da Saúde até então não teria sido realizada, e agora temos a oportunidade de melhorar ainda mais a nossa estrutura graças a esse auxílio”, afirma a Prefeita, ao citar a Unidade de Saúde da Família (USF) Acelino Ribas Pinto como uma das principais conquistas da saúde em sua gestão.

CONTINUIDADE

A reforma é uma continuidade do planejamento de modernização das estruturas de saúde do município, iniciada com a inauguração da nova USF Acelino Ribas Pinto. De acordo com a Prefeitura, todos os atendimentos que estavam sendo realizados na estrutura do NIS serão concentrados na nova estrutura da USF enquanto o processo de reforma acontece, visando desafogar a estrutura antiga e dar um respiro para a realização das obras, sem atrapalhar o atendimento.

A Secretária de Saúde de Quitandinha, Caroline Przybylok, afirma que o término da reforma está previsto ainda para este ano, dependendo apenas dos tempos necessários para concluir o processo licitatório após a vinda do recurso. “Inicialmente reformaremos telhado, muros, calçadas e a pintura do local. Independente do tempo necessário para a licitação, será possível fazer tudo isso sem atrapalhar o atendimento a população, pois todo o fluxo será concentrado na nova USF enquanto a reforma acontece”, afirma.

A nova USF, desde quando aberta oficialmente para a população na última segunda feira (15), já faz história dentro do município, sendo a única da região a atender em horários alternativos, das 8h às 20h, com estrutura suficiente para realizar de 35 a 40 consultas por dia, contando com uma moderna estrutura de consultórios, salas de atendimentos e procedimentos voltados para situações de emergência.