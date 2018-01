Dezessete famílias na área rural de Quitandinha recebem casa própria

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em dezembro, a Prefeitura de Quitandinha e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município fizeram a entrega de 17 casas do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). A cerimônia aconteceu no auditório da secretaria municipal de Educação, e teve a participação da prefeita Maria Julia, do deputado Francisco Buhrer, do presidente do Sindicato, Urbano Piontkievicz, do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik e de outras autoridades.

O PNHR busca garantir subsídio financeiro para a produção de moradia rural e a permanência do homem no campo. O subsídio é feito através do orçamento geral da união, e permite que famílias conquistem a casa própria.

O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, falou sobre a importância da casa própria para o produtor do campo. “Uma moradia digna mantém as famílias no campo, e contribui para o movimento da economia na zona rural. Esta é nossa grande preocupação: proporcionar às famílias qualidade de vida e segurança”, disse.

A prefeita Maria Julia falou da alegria em proporcionar esse momento, pois é a realização dos sonhos de famílias. “Chegar no dia de hoje entregando as casas prontas é algo muito gratificante, pois sabemos que estamos garantindo uma moradia digna e contribuindo para a permanência e fortalecimento da agricultura”, falou a prefeita.