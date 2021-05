Drive in esclarecerá irregularidades que impedem utilização do Parque de Eventos em Quitandinha

Durante a missa campal neste domingo, o departamento de engenharia da Prefeitura irá esclarecer as várias irregularidades nas obras que impedem a utilização do espaço

A Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde realizará no próximo dia 02 de maio, às 10:00h missa campal na modalidade drive in, no Parque de Eventos municipal Francisco Socek. Diante da realização deste evento irão surgir muitas indagações relativas à manutenção deste espaço e a resposta é uma só: o departamento de engenharia da Prefeitura Municipal identificou muitas irregularidades nas obras realizadas anteriormente que impedem a plena utilização do espaço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Procurado pela reportagem, o diretor do departamento de engenharia da Prefeitura, engenheiro Julio Cesar Paluch, esclareceu que foi realizado um laudo de vistoria pelo departamento onde foram apontadas diversas irregularidades, sendo as principais na execução da obra, erosão de taludes, erosão na cancha de rodeio, problemas no campo de futebol, erosão ao longo das arquibancadas, falta de equipamentos de segurança nas arquibancadas, entre outros. Também, conforme Paluch, foram detectados problemas relativos à falta de licenciamento ambiental junto ao IAP, falta de projetos de engenharia e terraplanagem.

A Prefeitura informou que estão sendo tomadas as providências necessárias para a readequação e pleno funcionamento, mas que, considerando a complexidade das intervenções necessárias, a apuração de eventuais responsabilidades e o elevado custo para a readequação das obras, está em estudo de viabilidade. Conforme o departamento de Obras e Engenharia já estão sendo concretizadas algumas medidas, como a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com a empresa então contratada para a readequação do gramado do campo de futebol, tendo em vista as irregularidades constatadas já no início da gestão.

Diante do quadro de pandemia, o prefeito municipal, Zé Quirera, considera importante a adequação e ampliação das obras no Parque de Eventos, ressaltando que por se tratar de uma obra de interesse da população ele está buscando recursos junto aos governos federal e estadual para sanar os problemas identificados e adequar os espaços para uso coletivo.

Segundo o departamento de engenharia, outros estudos ainda precisam ser realizados no local, considerando que a erosão e o assoreamento do solo estão provocando muitos estragos e a correção exigirá altos investimentos por parte do município além de projeto especializado, vez que essa é uma readequação fundamental para a continuidade das obras.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Considerando que parte das arquibancadas já está ficando exposta e há afundamentos causados pela falta de projeto de escoamento das águas na quadra de rodeio, a Prefeitura solicitou que a população não utilize estes espaços, uma vez que podem ocorrer acidentes aos animais e consequentemente nas pessoas.

Para a realização da missa campal, a Prefeitura Municipal informou que realizará vistoria e executará serviços básicos de segurança. É importante considerar que os espaços que serão utilizados para este evento a ser realizado na modalidade drive in, encontram-se adequados, já que as pessoas deverão permanecer em seus veículos. Por fim, a Prefeitura reafirmou que devem ser tomados os cuidados necessários para a prevenção do covid-19.