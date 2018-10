Educação de Quitandinha realiza Mostra Pedagógica e Cultural com foco no cooperativismo

Nesta sexta-feira começa a V Mostra Pedagógica e Cultural de Quitandinha, das escolas que participam do programa União Faz a Vida, que é uma parceria da prefeitura com o Sicredi. O objetivo das atividades é mostrar os trabalhos que são desenvolvidos pelos alunos através de práticas de educação cooperativa.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Karina Ribas Karpinski, toda a rede municipal de ensino e a APAE estão envolvidas na realização dos projetos. “Convidamos aos pais e a comunidade para conhecerem os trabalhos desenvolvidos com o objetivo de construir e vivenciar atitudes de cooperação e cidadania“, destacou.

As programações de apresentações nas escolas são divididas em três dias. Nesta sexta-feira, dia 19, as escolas Vilson Hasselmann, Miguel Lecz e São João estarão desenvolvendo atividades. No dia 23 as apresentações são no CMEI João Ribeiro de Moura (creche), e escolas Leonor Moura de Andrade, Bom Jesus e APAE. Já no dia 30 a programação se encerra nos CMEIs João Ribeiro de Moura (Pré I e II) e Esperança do Amanhã, e nas escolas padre Antônio e deputado João Leopoldo Jacomel.

As apresentações acontecem durante o dia e são abertas ao público.