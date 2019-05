Educadoras participam de curso de gestão no Sicredi

As participantes foram orientadas a fazer um plano de ação para melhorar a educação no município

As gestoras e pedagogas da rede municipal de educação de Quitandinha acabam de participar de mais uma formação em parceria com o Sicredi. Realizada na última sexta-feira (17), a formação foi um curso prático sobre gestão no ambiente escolar.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Karina Ribas Karpinski, as participantes foram orientadas a fazer um plano de ação para melhorar a educação no município.

Feliz com o resultado, a secretária avalia a formação: “Eu achei excelente. Tudo que precisamos é planejar, ter metas. Assim que conseguimos alcançar resultados positivos. Isso não só na educação, mas em qualquer setor”, comenta.

A Prefeita Maria Julia lembra que o Sicredi tem uma parceria de longa data com o município e que sempre colabora com formações para os professores e servidores da educação, bem como colabora com os agricultores do município e tudo em que são solicitados. “Agradeço muito ao Sicredi pela parceria. É um banco que sempre nos ajuda e que ficamos felizes de ter aqui em Quitandinha”, diz.