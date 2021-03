Espaços, veículos e prédios públicos em Quitandinha foram higienizados contra a covid-19

Com recurso próprio, a Secretaria de Saúde de Quitandinha ministrou uma sanitização em espaços, veículos e prédios públicos contra a Covid-19 na última semana. Uma espécie de caminhão pipa passou pela cidade pulverizando uma solução de água com um produto chamado Combacter 800, que é um desinfetante à base de amônia geralmente utilizado pela indústria alimentícia, indicado para desinfecção e higienização de paredes, pisos, equipamentos, veículos e abatedouros.

Nas oportunidades, foram sanitizados a Prefeitura, a Câmera, todas as secretarias que contam com atendimento ao público, CREAS, CRAS, o Posto Sede, a base da SAMU, a sede de Vigilância Sanitária, além da Central de Veículos, a Rodoviária do município, todas as ambulâncias em serviço e os pontos de ônibus do Centro. Um desses dois dias foi dedicado à desinfecção de todos os postos de saúde do interior, na Lagoa Verde, Turvo, Água Clara, Pangaré, Doce Fino, Doce Grande e Campina.