Festa Junina dos Produtores Rurais anima Quitandinha

O mês de junho é época de festas juninas em todo o país. Em Quitandinha, não poderia ser diferente. Com iniciativa da Cooperativa dos Produtores Rurais de Quitandinha e apoio do departamento de Cultura do município e da Prefeitura, vários moradores locais se divertiram com a programação da última sexta-feira (14), na Praça da Bíblia.

Além da praça de alimentação com todas as guloseimas típicas da festa e feitas especialmente pelos produtores locais, o evento ainda contou com fogueira, casamento caipira com o grupo teatral de Quitandinha, quadrilha gauchesca com o grupo Passos Gaúchos, brincadeiras para a criançada e show de Yago Stevan, Vilmar e Grupo Teatino.

O presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Quitandinha, José Silvestre Kolachinski, conta que ficou muito feliz com a participação de todos. De acordo com o diretor de Cultura do município, Fernando Cordeiro, que ajudou na organização, mais de duas mil pessoas passaram pela Praça durante o evento.

“Houve pouco investimento e a base de divulgação foi prioritariamente pela internet. Só temos agradecer a repercussão e o sucesso deste evento, que desde o início visou a valorização da cultura local de Quitandinha, trazendo ao palco nomes da região e nosso recém criado grupo teatral”, comenta Fernando.