IBGE inicia processo para o Censo 2020 em Quitandinha

2020 é ano de censo demográfico. Já organizando o processo nos municípios da região, a coordenadora de sub-área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Andressa Schafascheck, esteve em Quitandinha na última quarta-feira (18).

A reunião contou com a presença da Prefeita Maria Julia, a secretária de Administração e Finanças Jaqueline Ribas, a secretária de Educação Karina Ribas, o secretário de Saúde Sergio Carvalho e o assessor jurídico do gabinete Calebe França Costa.

Segundo ela, nesse primeiro momento, a ideia é planejar e deixar tudo organizado para a coleta de dados, que vai de agosto a outubro de 2020. Os chamados “recenseadores”, que são as pessoas que fazem a pesquisa, passarão por todas as residências de todas as localidades do município e, ao morador, cabe responder corretamente aos questionamentos.

Andressa explica que a equipe do IBGE estará devidamente identificada e que é possível ligar para o posto de coleta que ficará no município, para conferir os nomes dos recenseadores, evitando a divulgação de informações a pessoas não autorizadas.

Ela também comenta que não é preciso ter medo quanto ao que é dito: “A gente tem uma lei especifica, então tudo que a pessoa falar para o recenseador, só fica entre eles. Todos os dados coletados serão estatísticas, nada ligado à pessoa. E não tem nenhum cruzamento com nenhum outro órgão, receita, nada. Não podemos passar informação pra ninguém”, diz.

A prefeita Maria Julia pede que todos colaborem quando as pesquisas começarem: “A gente pede que todos recebam o pessoal do IBGE, deem as informações corretas. Eu sei que tivemos um crescimento populacional em nosso município, mas para recebermos recurso proporcional à quantidade de moradores, para investir em saúde, educação e outros setores, o Governo Federal tem que ter esses números atualizados”, explica.

SELEÇÃO DA EQUIPE DO IBGE

Em fevereiro, o IBGE lança o processo seletivo para contratação dos recenseadores e demais pessoas que ajudarão na pesquisa. A contratação tem caráter temporário e as informações sobre o assunto serão divulgadas em breve pelo site do instituto.