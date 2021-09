IBGE terá sala em Quitandinha cedida pela Prefeitura

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 25/09/2021

Na sexta-feira (17), a Prefeitura de Quitandinha recebeu a equipe do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), o objetivo da visita era verificar as instalações e estrutura da sala, que será cedido para a pesquisa do Censo 2022.

O Censo 2022 terá início no mês de fevereiro e término previsto em junho. A última pesquisa do IBGE em Quitandinha ocorreu no ano de 2010.

Os dados do censo são instrumentos essenciais para as políticas públicas, através deste levantamento é possível aumentar o arrecadamento municipal e aplicar investimentos nas áreas prioritárias.