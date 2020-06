Jovens quitandinhenses que completam 18 anos em 2020 poderão se alistar até 30 de setembro

De acordo com Denise Mlenek, responsável pela Junta Militar do município, outros prazos foram também foram modificados

O Governo Federal prorrogou até o dia 30 de Setembro o prazo para os jovens que completam 18 anos em 2020 fazerem o alistamento militar obrigatório. O prazo original se encerraria no dia 30 de Junho, entretanto, a prorrogação foi concedida em virtude das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e pela dificuldade de circulação dos jovens até as Juntas Militares de suas respectivas regiões.

De acordo com Denise Mlenek, responsável pela Junta Militar do município, outros prazos foram também foram modificados. “O decreto federal também foi prorroga de 30 para 90 dias o prazo para apresentação ao serviço de brasileiros naturalizados, ou que voluntariamente queiram se alistar. Esse prazo começa a contar a partir do recebimento do certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção”, afirma.

Os jovens quitandinhenses nascidos em 2002 devem acessar o site www.alistamento.eb.mil.br para efetuar o alistamento. Caso o jovem não consiga realizar via internet, é necessário comparecer à Junta de Serviço Militar de Quitandinha, localizada na Av. Fernandes de Andrade, 330, ao lado da Praça da Bíblia no Setor Rodoviário, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, portando documento de identificação.

NÃO ALISTAMENTO

O serviço militar é obrigatório para todo brasileiro do sexo masculino, devendo ele se alistar no ano em que completa 18 anos.

O não alistamento no prazo estabelecido acarretará em débitos com o Serviço Militar e, além de multa, o jovem não poderá, por exemplo, obter ou renovar passaporte, inscrever-se em concurso público ou ingressar no serviço público, seja eletivo ou de nomeação, obter carteira profissional, assinar contrato ou receber qualquer prêmio de governos federal, distrital, estaduais ou municipais.

SERVIÇO

Maiores dúvidas poderão ser sanadas no número (41) 3623-1185.