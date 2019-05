Motoristas do transporte escolar de Quitandinha realizam curso gratuito

Os motoristas do transporte escolar da Prefeitura de Quitandinha acabam de receber certificados do curso que realizaram gratuitamente no mês de fevereiro. A formação completa de Transporte Escolar, realizada pelo Detran e Denatran, é obrigatória e deve ser renovada a cada cinco anos. Essa é a primeira vez que a Prefeitura arca com os custos, sem que os servidores precisem pagar por isso.

A Prefeita Maria Julia comenta que faz questão de garantir a formação dos servidores. “Todos os cursos que a gente faz, contam pro currículo e podem até melhorar o salário. E também é conhecimento. Temos que investir na formação dos funcionários da Prefeitura”, afirma a prefeita.

A secretária de educação, cultura e esportes Karina Ribas Karpinski ressalta outro ponto levado em consideração: “Para além da formação dos servidores, que é muito importante, também estamos pensando no bem de nossos pequenos, que devem ir em segurança à escola todos os dias. Esse é um investimento certo, focado no bem estar de todos!”, diz.

Os certificados foram entregues na última segunda-feira (29), a 26 motoristas. O curso teve duração de 50 horas e, para aqueles que já tinham a formação vencida, foi realizado o aproveitamento. Foram abordados os temas de legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social e relacionamento interpessoal.