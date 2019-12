Novembro Azul: UBS de Quitandinha realiza mutirão de exames

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 03/12/2019

De acordo com o secretário de saúde do município Sérgio Carvalho, no ano passado foram realizadas ações nesse sentido

Compartilhar no Facebook

Segunda principal causa de morte por câncer em homens, o câncer de próstata atingiu mais de 68 mil pacientes no Brasil, em 2018, levando 15 mil à morte. Os dados do Instituto Nacional de Câncer (Incra)alertam sobre a importância do diagnóstico precoce e a discussão sobre o tema, sobretudo em Novembro, que é o mês escolhido para a conscientização sobre o assunto.

Em Quitandinha, a Prefeitura, por meio da Secretária de Saúde, realizou na última quarta-feira (27) e fará novamente nesta sexta (29), exames e encaminhamentos. Já na quarta, muitas pessoas participaram do mutirão de exames.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com o secretário de saúde do município Sérgio Carvalho, no ano passado foram realizadas ações nesse sentido. “A expectativa desse ano é que a gente consiga atender mais pessoas, sensibilizar os homens sobre isso”, diz.

A prefeita Maria Julia pede que o público masculino compareça na Unidade de Saúde para pôr os exames em dia. “A saúde é muito importante. Os homens, à s vezes, têm medo ou vergonha, mas lembrem dos seus filhos, das esposas, lembrem que vocês precisam se cuidar pra aproveitar melhor a vida”, alerta a prefeita.

O mutirão de exames será realizado à tarde, na Unidade Básica de Saúde do centro (NIS) de Quitandinha, que foi toda decorada com balões azuis e mensagens de conscientização sobre a data. Em algumas Unidades, também foram realizadas palestras sobre o assunto. A doença é mais comum em homens acima dos 65 anos, mas estão sendo atendidos todos acima dos 45.