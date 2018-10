Obras da Casa do Produtor de Quitandinha está na fase final

A Prefeitura de Quitandinha está finalizando as obras de construção da Casa do Produtor Rural. A expectativa é que até o final do mês o espaço seja finalizado para inauguração, onde irá funcionar os principais serviços ligados à  agricultura. O investimento para a construção da Casa do Produtor é de R$ 216.276,38, através de recursos federal, de emenda parlamentar.

A Casa do Produtor irá funcionar da seguinte forma: a secretaria municipal de Agricultura está incentivando e dando apoio para criação da cooperativa dos produtores, que irá coordenar a distribuição dos 16 espaços disponibilizados para comercializar artesanatos, queijo, pães, produtos direto dos colonos, entre outros. A casa ainda terá um espaço externo para lanchonetes, contando com área de mesas e quiosques.

A casa será chamada José Alfredo Neto Gonzaga de Oliveira. ‘Neto’, como era conhecido, foi vereador no município e atuou fortemente em defesa dos agricultores de Quitandinha.

O secretário municipal de Agricultura, Jeferson Wojcik, explica que é inédito a funcionalidade efetiva da cooperativa com apoio da prefeitura. “O espaço ficou muito bonito para receber os nossos colonos. Estamos dando um apoio inédito para a funcionalidade da cooperativa, que terá um espaço exclusivo para comercialização dos produtos da agricultura familiar”, explicou.

A prefeita Maria Julia destacou o seu apoio efetivo para fortalecer a agricultura. “É um grande investimento, que fortalece a agricultura do nosso município. Os colonos terão um espaço dedicado, para se chamar de “casa”. Assim, toda população do município e da região poderão conhecer e comprar os produtos de Quitandinha”, disse.