Obras na supercreche de Quitandinha são retomadas

O grande sonho da conclusão da supercreche de Quitandinha está mais perto de se realizar. Com uma nova empresa responsável pelas obras, o prédio tem agora 180 dias para ser concluído. Num primeiro momento, a equipe está organizando e limpando o espaço, para depois seguir com as obras.

Localizada na Rua XV de Novembro, na Vila Prado, a estrutura de 1.510 m² deve atender a 188 crianças de 0 a 5 anos, em período integral. Levando o nome do ex-prefeito e um dos primeiros professores do município, a supercreche será chamada Centro Municipal de Educação Infantil João Santana Pinto.

De acordo com o departamento de Engenharia, ainda é necessário fazer acabamentos, caixa de água, parte elétrica e algumas esquadrias. Logo depois, será feito o muro e calçadas externas.

Para a prefeita Maria Julia, concluir uma obra de tamanha magnitude tem uma grande importância: “Desde o início do mandato nós tentamos dar continuidade às obras da supercreche, mas passamos por muitas dificuldades no meio do caminho. Entregar esse prédio para os moradores de Quitandinha, com certeza, será como realizar um sonho”.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes também está muito feliz com a continuidade das obras e comenta o trabalho da Prefeita pela supercreche: “Todas as obras que estavam paradas, a prefeita Maria Julia está buscando dar continuidade, como foi o caso da Escola João Leopoldo Jacomel, no Pangaré, e a supercreche, na qual ela vem trabalhando desde o início do mandato”, conta.

As obras tiveram um investimento de aproximadamente R$ 1,6 milhão, por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Governo Federal. Recentemente, a Câmara Legislativa de Quitandinha também contribuiu com R$ 170 mil, recurso que será utilizado para construção dos muros e calçadas.

HISTÓRICO

A construção da supercreche iniciou em 2016, ainda na gestão do ex-prefeito Marcio Neri de Oliveira. Porém, a primeira empresa a vencer a licitação para realizar as obras, acabou não concluindo e desistindo do serviço. Quanto à segunda empresa, já na atual gestão, a prefeita Maria Julia abriu um processo administrativo devido a irregularidades encontradas no trabalho prestado.