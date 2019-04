Óleo de cozinha usado tem destino certo em Quitandinha

Como o óleo é matéria-prima de diversos produtos para a Ambiental Santos, a empresa faz todo o transporte e também contribui disponibilizando as bombonas onde as garrafas PET de óleo ficam armazenadas.

Quando descartado de forma incorreta, o óleo de cozinha se torna um grande poluente para a água, o solo e até mesmo, a atmosfera. Pode entupir canos, levar à morte de diversas espécies aquáticas, tornar o solo impermeável e causar enchentes, entre outros problemas.

Pensando em oferecer uma reciclagem sustent√°vel, a Prefeitura de Quitandinha lan√ßou um projeto de coleta desse √≥leo em diversos pontos: CMEIs, Escolas Municipais, Col√©gios Estaduais, Apae e Secretarias de Educa√ß√£o, Cultura e Esporte, Agricultura e Meio Ambiente, Sa√ļde e Assist√™ncia Social.

O projeto é uma parceria entre as secretarias de Educação, Cultura e Esporte e Agricultura e Meio Ambiente, com a empresa Ambiental Santos. E de acordo com a assistente administrativa da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Juliana Ruvinski Deda, já era aplicado em outros municípios.

Interessada em aplicar o programa na cidade, ela falou disso com a Prefeita Maria Julia, que tamb√©m gostou da ideia. ‚Äú√Č um projeto muito importante, porque d√° destino para esse √≥leo usado, que antes ia para as pias, para a terra, e estava poluindo as √°guas e o solo‚ÄĚ, destaca.

Como o óleo é matéria-prima de diversos produtos para a Ambiental Santos, a empresa faz todo o transporte e também contribui disponibilizando as bombonas onde as garrafas PET de óleo ficam armazenadas. Depois de coletado, o líquido é transformado em produtos de limpeza e, parte desses produtos, é enviada ao município, como uma contrapartida; o efluente usado é tratado; as garrafas são higienizadas e tudo é feito pensando no meio ambiente.

A bióloga da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Angela Jacomel Melechenko, foi responsável pela distribuição dos materiais informativos e as bombonas. Segundo ela, os responsáveis pelos pontos de coleta (diretores escolares e secretários) estão muito empolgados e satisfeitos com o projeto, e houve muito boa aceitação por parte de todos.