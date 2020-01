Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado salvou 19 vidas em Quitandinha, em 2019

Essencial para o salvamento de vidas em todo o estado, o resgate aéreo é bastante requisitado em Quitandinha. Somente em 2019, foram 19 atendimentos prestados pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), do Governo do Paraná, juntamente com servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.

O mês de junho foi o que teve mais atendimentos, um total de quatro vezes que o resgate aéreo veio para o município. Em novembro e dezembro, foram três atendimentos cada mês.

De acordo com a enfermeira e coordenadora do Samu em Quitandinha, Josiane Andrade, todas as vezes que a aeronave pousou no município para ajudar, vidas foram salvas. Ela também explica quando são solicitadas: “Em casos graves em que o tempo de transporte terrestre seja maior do que a vítima possa esperar, como politraumatizados e em alguns casos de AVC ou IAM”, diz.

A diferença de tempo entre o transporte terrestre e o aéreo é grande. Se a ambulância leva até 1h30 para chegar ao Hospital do Trabalhador, por exemplo, o helicóptero leva 20 minutos.

A prefeita Maria Julia agradece à parceria: “É muito bom contar com isso. Temos uma parceria muito boa com o Governador Ratinho Junior e o resultado vem pra Quitandinha. O pessoal do Samu e o do helicóptero salva muitas vidas, eles vêm assim que pedimos e atendem muito bem. Então eu agradeço de coração por esse trabalho!”.