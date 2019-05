Parceria entre Prefeitura e Premier Policlínica vai beneficiar população de Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 19/05/2019

A empresa vai prestar o serviço de forma totalmente voluntária às famílias já atendidas pela Secretaria de Assistência Social do município

Uma nova parceria entre a Prefeitura de Quitandinha e a Premier Policlínica vai garantir atendimento gratuito, em casos específicos, a pessoas em situação de vulnerabilidade. A empresa vai prestar o serviço de forma totalmente voluntária às famílias já atendidas pela Secretaria de Assistência Social do município.

O serviço foi ofertado pelo proprietário do estabelecimento, Vinícius Giron, à Prefeita Maria Julia. Segundo ele, a Premier já tem atuação em Quitandinha há oito anos e, em gratidão à cidade, ele pensou em retribuir. “Após analisar a situação do município, eu resolvi contribuir com a saúde. Temos aqui os recursos necessários e sei que podemos ajudar muito aos que mais precisam”, garante.

Atuando desde sempre em prol da saúde da população, a prefeita Maria Julia comenta que esse é o seu foco e que está muito satisfeita com a parceria. “Agradeço à Premier por esse benefício às famílias do nosso município. Temos que olhar pela saúde de todos sempre. É a nossa prioridade”, comenta.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Elizandro Sousa, tudo já foi acertado em conversa com o empresário. Ele acredita que a parceria dará muito certo e que veio em boa hora: “temos muitas famílias que serão beneficiadas. É realmente uma forma de ajudar quem não tem condições de pagar por um procedimento”.

Famílias que estão em situação de vulnerabilidade podem procurar a Secretaria de Assistência Social para se informar melhor sobre o serviço. Apenas quem atender aos requisitos poderá ter o benefício.